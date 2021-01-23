شاهد.. رجل يعتدي على شرطي أثناء مظاهرة في سان بطرسبورغ

سجلت عدسات الكاميرات لحظة اعتداء رجل على أحد ضباط الشرطة أثناء مسيرة غير مرخص بها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية السبت.

وتظهر اللقطات أن أحد المشاركين في المسيرة ضرب رجل أمن على وجهه، مما أدى إلى سقوطه على الأرض. وحاول شرطي آخر اعتقال المهاجم لكن الأخير تمكن من الفرار.

ووقع الحادث بالقرب من كاتدرائية القديس اسحق حيث كان مفتش شرطة المرور يقوم بواجبه في الشارع لتنظيم المرور على الطريق.

وذكرت مصادر في الشرطة في وقت لاحق أن قواتها تمكنت من القبض على المعتدي.

المصدر: وسائل إعلام روسية