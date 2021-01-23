الجيش الروسي يوزع مساعدات غذائية على الأطفال في محافظة حماة السورية

نظم العسكريون من مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة حملة إنسانية، وزعوا خلالها المواد الغذائية والحلويات على الأطفال في مركز إعادة تأهيل الأطفال في محافظة حماة السورية.

ويقدم مركز إعادة التأهيل في تل سلحب بمحافظة حماة المساعدة النفسية للأطفال من المناطق التي شهدت أعمالا قتالية. وتقع البلدة المذكورة على بعد كيلومترين فقط من خط المواجهة وتم إطلاق النار عليها بانتظام، لذلك هناك العديد من الأطفال الذين أصيبوا ليس فقط بجروح ولكن بصدمات نفسية أيضًا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية