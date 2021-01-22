سوريا.. آلاف النازحين من عفرين يتظاهرون في الذكرى الثالثة للعملية العسكرية التركية

شارك الآلاف من أهالي عفرين النازحين، يوم الأربعاء، في قرية زيارة، في مسيرة احتجاجية بمناسبة الذكرى الثالثة للعملية العسكرية التركية "غصن الزيتون".

وحمل المتظاهرون صورا لأشخاص قتلوا على يد القوات التركية وحلفاؤها فضلا عن لافتات كتب عليها "كفى احتلالا لأراضينا" و"عفرين قلب وروح الكرد". وأدان المتظاهرون ما يعتبرونه صمتا دوليا حيال هذه المسألة. ونزح ما يزيد عن 150.000 كردي من منطقة عفرين عقب العملية العسكرية.

المصدر: رابتلي