تحت ناظري ترامب.. إجراء التحضيرات لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

بينما يمضي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يومه الأخير في البيت الأبيض تجري التمارين تحت نافذته استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولم يسجل أي ظهور علني لترامب منذ أسبوع، وهو يلتزم صمتا غير معتاد، خصوصا بعدما علق تويتر حسابه إثر اقتحام مناصرينه مبنى الكابيتول.

ولم يدل بأي مداخلة عبر شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية المفضلة لديه، كما لم تجر معه شبكات التلفزة أي مقابلة، ولم يلق أي خطاب احتفالي لعرض حصيلة ولايته الرئاسية.

وفي سابقة أخرى، لم يهنئ ترامب بايدن بفوزه بالرئاسة ولم يتمن له التوفيق ولم يدعه إلى البيت الأبيض.

ومن الخطوات الأخيرة التي يتوقع أن يتّخذها قبل التوجه إلى فلوريدا من قاعدة آندروز الجوية صباح الأربعاء، إصدار قرارات عفو تكثر التكهنات حول هويات المستفيدين المحتملين منها، ولا تدل المؤشرات الأخيرة على إمكان إصداره عفوا استباقيا عن نفسه أو عن أولاده.

وخارج سياج البيت الأبيض تبدو العاصمة الأمريكية أشبه بحصن منيع قبيل مراسم تنصيب بايدن، مع انتشار مكثف لقوات الحرس الوطني وغياب شبه تام للمارة، وبسبب جائحة كوفيد-19 يتوقع ألا تشهد مراسم التنصيب التي ستقام ظهر الأربعاء حضورا حاشدا.

جدير بالذكر أن قرابة 20 ألف عنصر من الحرس الوطني ينتشرون في واشنطن من بينهم مزودون بأسلحة آلية وبكامل عتادهم.

المصدر: RT + وكالات