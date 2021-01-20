تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي صد الهجوم الصيني

أجرت القوات التايوانية اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية باستخدام الدبابات وقذائف الهاون والأسلحة الصغيرة، تحاكي صد هجوم من الصين.

وقال الجنرال تشين تشونج جي، مدير إدارة الحرب السياسية، إن التدريبات تهدف إلى إظهار حرس تايوان على الحفاظ على السلام بين الجانبين من خلال استعراض القوة.

يذكر أن جزيرة تايوان تديرها حكومة مستقلة عن الصين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية في أربعينيات القرن الماضي، والتي انتصر فيها الشيوعيون وسيطروا على جميع أراضي البلاد باستثناء الجزيرة، لكن بكين لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها.

المصدر: AP