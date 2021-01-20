متظاهرون يسيرون باتجاه السفارة الأمريكية في صنعاء قبيل تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية

نظم عدد كبير من المتظاهرين مسيرة باتجاه السفارة الأمريكية في صنعاء، يوم الاثنين، قبل أن تضيف الحكومة الأمريكية حركة الحوثي على لائحة المجموعات "الإرهابية".

واحتشد أنصار الحوثي أمام السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية حيث رفعوا أسلحتهم وداسوا على العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت تصنيف "أنصار الله" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الدولية، حيث أثار ذلك ردود أفعال محلية ودولية غاضبة، لا سيما الأمم المتحدة التي قالت إن ذلك القرار سيؤثر على جهودها الإنسانية.

المصدر: رابتلي + وكالات