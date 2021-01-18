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إغلاق الكونغرس وتعليق بروفة تنصيب بايدن إثر تهديد أمني

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تسبب حريق اندلع في تجمع للمشردين بالقرب من مبنى الكابيتول اليوم الاثنين بإغلاقه بشكل مؤقت وتعليق بروفة مراسم تنصيب جو بايدن.

وقال المسؤولون إن الحريق أدى إلى إجلاء بعض المشاركين في البروفة وإغلاق مبنى الكابيتول، فيما سارع رجال الإطفاء إلى إخماده.  

وكان موظفو الكابيتول تلقوا رسالة مفادها أن "جميع المباني داخل مجمع الكابيتول تحت تهديد أمني خارجي، لا يسمح بالدخول أو الخروج ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية"، كما أخلي الموقع الذي يتم فيه التحضير لحفل تنصيب جو بايدن رئيسا.

المصدر: AP

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