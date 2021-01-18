قاذفة أمريكية من طراز "بي - 52" تتزود بالوقود جوا فوق الشرق الأوسط

شوهدت قاذفة أمريكية من طراز (B-52H Stratofortress) تتزود بالوقود جوا بواسطة طائرة (KC-10 Extender) أثناء تحليقها فوق منطقة الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأحد أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-52 حلقتا فوق الشرق الأوسط في رحلة ثانية لهما هذا العام، لإظهار "قدرات الردع" الأمريكية.

وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات القنابل في استعراض للقوة العسكرية، ضمن إطار مهمة دورية الحضور (presence patrol) الخامسة من نوعها فوق الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية برؤية طائرتين تحلقان فوق البلاد.

المصدر: رابتلي