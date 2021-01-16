بالفيديو.. ضبط سبعة كيلوغرامات من الميثامفيتامين واعتقال 20 عضوا في شبكة إجرامية في بغداد

أعلنت السلطات العراقية السبت 16 يناير توقيف 20 عضوا في شبكة جريمة منظمة، وضبط ما يقرب من سبعة كيلوغرامات من مادة الكريستال ميث (ميثامفيتامين) وأكثر من 14 ألف حبة مخدرات.

وعرض مكتب المخابرات العسكرية العراقية في بغداد في مؤتمر صحفي المواد المضبوطة، والتي تضمنت أيضا ثلاثة رشاشات وأربعة مسدسات وأربع قنابل يدوية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية إن المشتبه بهم العشرين الذين تم اعتقالهم مرتبطون بشبكات الجريمة الدولية ويعملون ضمن تلك الشبكة.

المصدر: أ.ب.