بالفيديو. محرقة الجثث في ساكسونيا الألمانية مغمورة بموتى كورونا

نشرت وكالة رابتلي فيديو من محرقة جثث الموتى في مدينة ميسن في ولاية سكسونيا التي أصبحت مغمورة بالجثث بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت هناك زيادة بنسبة 100 في المائة في الجثث في الأشهر الأخيرة ، وفقا لجورج شالداش، مدير محرقة الجثث. وقال شالداش: "عادة ، لدينا حوالي 700 حالة وفاة شهريًا، فيما لدينا الآن 1500.. هذا هو تأثير أزمة كورونا".

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ ، يوجد في ألمانيا ما مجموعه 1933826 حالة مؤكدة من مصابي كورونا و 41577 حالة وفاة.

المصدر: رابتلي