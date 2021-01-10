نتنياهو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرعته الثانية من لقاح فيروس كورونا في رمات غان يوم السبت، مصرحا عن إمكانية تطعيم كافة الإسرائيليين بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي معرض حديثه خلال أخذه الحقنة الثانية من لقاح فايزر- بيونتيك، قال إنه تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر وأضاف "اتفقنا على توريد المزيد من الشحنات الضخمة من اللقاح الى دولة إسرائيل". وأردف: "مما يتيح لنا تطعيم كل المواطنين الإسرائيليين ممن تتجاوز أعمارهم 16 عاما في غضون شهرين او بحلول شهر آذار كحد أقصى. ومن المقرر وصول الشحنة الضخمة الأولى في الغد".

المصدر: رابتلي