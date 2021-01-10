سكان مدريد يتزلجون في الشوارع بعد سقوط ثلوج غير مسبوقة

شوهد سكان مدريد وهم يتزلجون في شوارع العاصمة الإسبانية المغطاة بالثلوج يوم السبت بعد أن تسببت عاصفة "فيلومينا" بتساقط للثلوج لم تشهد المدينة مثله منذ عقود.

ويمكن رؤية السكان المحليين وهم يجتازون الشوارع المغطاة بالثلوج وبعضهم يجلب الزلاجات للاستمتاع بكمية الثلج الكبيرة التي جلبتها العاصفة. وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات حثت فيها مواطنيها على البقاء في منازلهم، إذ تم الإبلاغ عن مقتل أربعة أشخاص وتم إنقاذ الآلاف بعد أن علقوا في الطرق الدائرية بالمدينة خلال الليل. وتعطلت العديد من خدمات القطارات والرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد بسبب العاصفة، وبحسب ما ورد، سيتم إغلاق المدارس والجامعات في مدريد يومي الاثنين والثلاثاء كإجراء وقائي.

المصدر: رابتلي