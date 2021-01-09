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تل أبيب تنشر بطاريات "باتريوت" ومنظومة القبة الحديدية جنوب إسرائيل

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سجلت كاميرات وكالة أسوشيتد برس اليوم السبت لقطات لبطاريات صواريخ "باتريوت" ومنظومة القبة الحديدية على الطريق المؤدي إلى منتجع إيلات الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن منظومة الدفاع الجوي قد تم نشرها عشية الذكرى الأولى لاغتيال القائد في فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وعلى الرغم من مرور الذكرى السنوية لاغتيال سليماني فإن المنظومة الصاروخية لا تزال منشورة وسط مخاوف من التوترات الإقليمية قبل أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية.

المصدر: APTN

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