لقطات جوية توثق لحظات الانهيار الأرضي في إيطاليا

تظهر لقطات جوية فجوة كبيرة تشكلت بعد انهيار أرضي ابتلع موقفا للسيارات في أحد المستشفيات بمدينة نابولي الإيطالية.

وسارعت سلطات نابولي إلى وضع المستشفى، المخصص منذ الربيع الماضي لعلاج المصابين بوباء كورونا، في حالة طوارئ، مشغلة أجهزة توليد الكهرباء المخصصة للحالات الكارثية من أجل ضمان عدم تعطل وظائف مختلف التجهيزات الصحية وتقديم الخدمات للمرضى.

في هذه الأثناء، فتح الادعاء العام الإيطالي تحقيقا في الحادث لتحديد أسبابه وملابساته.

المصدر: وكالات