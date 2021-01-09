المسيحيون الأرثوذكس في اسطنبول يحتفلون بـ"عيد الغطاس" وسط قيود كوفيد-19

احتفلت الطائفة المسيحية الأرثوذكسية في تركيا بميلاد ومعمودية يسوع المسيح في إسطنبول يوم الأربعاء.

وقبل الاحتفال بـ"عيد الغطاس" في منطقة القرن الذهبي في إسطنبول كما هو معتاد، أقام البطريرك المسكوني للقسطنطينية للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بارثولوميو الأول قداسا في كنيسة القديس جورج (آية يورجي).

وبعد إقامة الصلاة، توجه رجال الدين والمصلون إلى القرن الذهبي لمشاهدة السباق للحصول على الصليب الخشبي الذي يتم إلقاؤه في الماء. وبسبب قيود فيروس كورونا، لم يشارك سوى رجلين في السباق. في حين تجذب عادة الطقوس أعدادًا كبيرة من الناس.

المصدر: رابتلي