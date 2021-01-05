احتجاجات قرب نعوش عمال مناجم قتلوا في باكستان

أغلق مئات المتظاهرين، يوم الاثنين، طريقا رئيسيا في كويتا الباكستانية ونظموا اعتصاما قرب نعوش 10 من عمال مناجم الفحم قتلوا في الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" يوم الأحد.

ويرفض المتظاهرون دفن موتاهم حتى تلبي الحكومة مطالبهم المتمثلة بإلقاء القبض على قتلة عمال المناجم وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الاضطهاد الذي يتعرض له شعب الهزارة العرقية الباكستانية

واستهدف عمال المناجم في هجوم شنه مسلحون على منجم للفحم قرب بلدة ماتش التي تبعد قرابة 50 كيلومترا (31 ميلا) عن كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

المصدر: رابتلي