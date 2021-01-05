الأمن المصري يضبط كميات "فلكية" من المخدرات في ميناء بورسعيد

ضبط الأمن المصري أكثر من 8 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 8 ملايين قرص كبتاغون مخدرة داخل حاوية بميناء بورسعيد.

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية المصرية فإنه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء غرب بورسعيد بنظام الترانزيت.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 611 مليون جنيه مصري.

المصدر: وزارة الداخلية المصرية