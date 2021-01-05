لحظة احتجاز القوات الإيرانية سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية في الخليج

نشر التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو تظهر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تحتجز ناقلة نفط تحمل علم كورية الجنوبية وترافقها في الخليج.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي احتجزها كانت قد انطلقت من "ميناء الجبيل السعودي"، متوجهة صوب كوريا الجنوبية، وتحمل 7200 ألف ليتر إيثانول، وكانت تقل بحارة من كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والفيتنام، وميانمار".

وتم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم من محكمة محافظة "هرمزغان" بتهمة انتهاك قوانين البيئة البحرية.

المصدر: RT