تدشين منصة كبيرة روسية بيضاوية الشكل لاستكشاف القطب الشمالي

شهدت مدينة سان بطرسبورغ تدشين منصة ثابتة مقاومة للجليد وفريدة من نوعها "سيفيرني بوليوس" أو القطب الشمالي، مخصصة لاستكشاف القطب.

وتتميز هذه المنصة بشكلها البيضاوي الذي حسب رئيس معهد أبحاث القطبين الشمالي والجنوبي، ألكسندر ماكاروف، سيساعدها في مقاومة الكتل الجليدية.

وتستطيع سفينة "القطب الشمالي" أن تسير وسط الكتل الجليدية بسرعة تصل إلى 10 عقد بحرية. ويبلغ طولها 83.1 متر وعرضها 22.5 متر. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لسنتين. ويقودها طاقم مؤلف من 14 شخصا. ويتسع مركز البحث العلمي على متنها لـ34 شخصا. وسيتم تجهيزها لإقلاع وهبوط مروحيات متعددة المهام من طراز "مي-"8" و"مي-38".

المصدر: سبوتنيك