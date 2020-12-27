شاهد.. طائرة تحلق على بعد مترين من سيارة تسلا في عرض خطير للغاية

صورت مجموعة من المدونين الروس عرضا خطيرا للغاية حيث قاموا بتسريع سيارة تيسلا إلى 245 كيلومترًا في الساعة على مدرج مطار مغلق.

في حين حلقت فوقها طائرة بنفس السرعة على بعد أمتار قليلة جدا.

وتمكن المدونون من تحقيق ذلك بفضل حسابات طالب رياضات وطيار عسكري متقاعد محترف.

وكان الخطر الرئيسي لهذا العرض يكمن في انقلاب الطائرة وسقوطها على السيارة لأنه تبين أن السرعة القصوى لتيسلا هي نفس السرعة الأدنى الممكن للطائرة.

المصدر: mail.ru