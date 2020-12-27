مشاهد جديدة لعاصفة ثلجية في مرتفعات طهران وعمليات البحث عن المفقودين مستمرة
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أفاد مراسل RT بأن عدد القتلى جراء الانهيارات الثلجية في مرتفعات طهران ارتفع إلى 12 شخصا، في حين تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.
وسبق أن أعلن التلفزيون الإيراني أن 10 متسلقين على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخرون في الجبال شمالي العاصمة طهران، بالإضافة إلى إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين إثر انهيارات وعواصف ثلجية في المرتفعات.
وتقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التي تشتهر بمنتجعات التزلج.
المصدر: RT + أسوشيتد برس