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فيديو من داخل منزل يوثق الدمار جراء الانفجار في ناشفيل الأمريكية

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سجل أحد مواطني ناشفيل الأمريكية مقطع فيديو من داخل شقته، يوثق الدمار جراء انفجار هائل هز المدينة صباح اليوم الجمعة.

وأعلنت شرطة ناشفيل أن الانفجار وقع في الساعة الـ6:30 صباح اليوم، مؤكدة أن سيارة انفجرت في المكان.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان على الأرجح عملا مدبرا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادث جارية بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

المصدر: أسوشيتد برس + RT

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