الكاظمي يحضر قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة سيدة النجاة في بغداد

حضر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء الخميس قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة سيدة النجاة في بغداد.

وقال الكاظمي أثناء كلمته في الكنيسة: "إن هذه الكنيسة شهدت جريمة نكراء أقدم عليها الإرهاب إلا أن إرادة شعب العراق الأبي لم تنكسر أمام من حاولوا فاشلين تضعيف الدولة والقانون".

وأضاف "إن الأخوة الإسلامية المسيحية كانت دائما مثالا بارزا وحيا للتآخي الوطني وأن العراقيين ليسوا إلا أسرة واحدة وشعبا واحدا يشهد على ذلك تأريخهم وآثار حضاراتهم، ما يدحض أوهام الطائفية والتفرقة الدينية البعيدة تماما عن الحقائق".

المصدر: أسوشيتد برس + وسائل إعلام عراقية