تعرف على أكبر تلسكوب في العالم بعد انهيار سابقه الأمريكي

تُظهر لقطات جوية أكبر تلسكوب لا سلكي في العالم وهو التلسكوب "فاست" ذو الفتحة الكروية بقطر 500 متر، ويقع جنوب غرب مقاطعة قويتشو الصينية.

ويعتبر "فاست" حاليا الوحيد من حيث النوع والحجم بعد انهيار تلسكوب "أريسيبو" الأمريكي في بورتوريكو في أوائل ديسمبر الحالي.

وانتهت عمليات إنشاء التلسكوب "فاست" في يوليو 2016.

ويقع الصحن الثابت للتلسكوب بقطر 500 متر (1,640 قدم) في الحوض الطبيعي لمنخفض داودانغ ويتألف من 4450 لوح مثلثي الشكل يسمح له بمراقبة ترددات الراديو بين 70-3.0 ميغا هرتز.

المصدر: رابتلي