طائرة سلاح الجو البريطاني تصور قطعة جليدية جديدة بعد انقسام أكبر جبل جليدي عائم

التقطت طائرة "A400M" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني صورا جوية فوق المحيط الأطلسي الجنوبي لأحد أكبر الجبال الجليدية في العالم المعروف باسم A68a بعد ورود أنباء عن تفككه.

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وسجلت الطائرة البريطانية جبلا جليديا جديدا انفصل عن A68a وسمي A68d وهو يبعد حوالي 30 ميلًا بحريًا عن جزيرة جورجيا الجنوبية.

وسبق أن أظهرت صور الأقمار الصناعية يوم الاثنين شقوقا على طول لوح الجليد، ولكن بحلول يوم الثلاثاء، ظهر جبلان جليديان جديدان من A68a - بعد أيام فقط من انفصال جزء كبير من الجزء الشمالي منه.

المصدر: أسوشيتد برس