الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود الحريديم الذين أغلقوا الطرق في القدس

استخدمت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء خراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين من اليهود الحريديم الذين أغلقوا الطرق في القدس.

وشُوهد ضباط الشرطة يسحبون المتظاهرين بعيدا عن الشارع أثناء محاولتهم إغلاق الطريق بأجسادهم أمام شاحنة خراطيم المياه. وكان المتظاهرون، الذين اعاقوا حركة السير عند تقاطع الطرق ساري يسرائيل - يافا غرب المدينة، يتظاهرون على خلفية إلقاء القبض على طالب في مدرسة يشيفا المتشددة لليهود الحريديم لتهربه من الخدمة العسكرية.

وانتشرت الشرطة لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة، فيما أحاط الأخيرون، حسب الإعلام المحلي، بسيارة قائد القوات البرية للجيش الإسرائيلي اللواء يوئيل ستريك خلال قيادته في المنطقة، ما تطلب تدخل الشرطة لإنقاذه.

المصدر: رابتلي