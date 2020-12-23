"هل هذا مزاح؟".. الشرطة الكويتية تستدعي "بطلي" عملية دهس شبيهة بأفلام هوليوود

نشرت صحيفة المجلس الكويتية الإلكترونية مقطع فيديو لعملية دهش عنيفة شبيهة بما تعرضه أفلام هوليوود جرت في منطقة الروضة بمحافظة العاصمة.

وأرفت الصحيفة الكويتية المشهد بتعليق يقول إن وزارة الداخلية استدعت "المتشاجرين" في منطقة الروصة، مشيرة إلى أن المعنيين أكدا أن ما حصل في المشهد المصور المرفق ما هو إلا "غشمرة" فقط لا غير.

وزارة الداخلية تستدعي المتشاجرين في منطقة الروضة ، حيث أكدا أن ما حصل كان عبارة عن «غشمرة» بينهما.

pic.twitter.com/OanVGsuI8Z — المجلس (@Almajlliss) December 23, 2020

المصدر: المجلس