لقطات جوية لقرية يابانية مغطاة بالثلوج الكثيفة

هطلت الثلوج الكثيفة على مقاطعة نيغاتا شمال اليابان يوم الخميس وغطى الطرقات والبيوت ثوب من الثلج ناصع البياض.

وتُظهر اللقطات الجوية سكانا محليين يحاولون تنظيف شوارع قرية يوزاوا، حيث انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في المناطق المتضررة.

ويُتوقع هطول مزيد من الثلوج خلال نهاية الأسبوع القادم، في حين تنتظر مقاطعة نيغاتا ومنطقة كانتو الشمالية 80 سم إضافية من الثلوج. يُذكر أن ارتفاع الثلوج في قرية يوزاوا بلغ 1.8 مترا يوم الخميس، وهو رقم قياسي في القرية وفق ما ذكرته وسائل إعلامية.

المصدر: رابتلي