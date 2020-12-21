شاهد.. متظاهرون غاضبون يحاولون قطع الطريق أمام موكب رئيس وزراء أرمينيا

نظم سكان منطقة سيونيك الأرمينية الواقعة على الحدود مع أذربيجان، صباح الاثنين، مظاهرة احتجاجية حاولوا من خلالها منع وصول موكب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ويُظهر مقطع الفيديو لحظة الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.

يشار إلى أن ازدياد عدد مواقع الجيش الأذربيجاني أثار غضب سكان منطقة سيونيك.

وأفادت وسائل الإعلام بأن باشينيان التقى مع سكان المنطقة، قائلاً إن أمن طريق جوريس - كابان سيراقبه حرس الحدود الأرمينيون والروس.

المصدر: رابتلي