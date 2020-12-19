بالفيديو.. انزلاق طائرة على المدرج بعد هبوطها في مطار بالتيمور-واشنطن

تسببت الظروف المناخية بعد عاصفة شتوية بانزلاق طائرة تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز" عن المدرج صباح الخميس 17 ديسمبر في مطار بالتيمور-واشنطن الأمريكي الدولي.

قال متحدث باسم شركة "سبيريت إيرلاينز"، إن رحلة من لاس فيغاس إلى مطار بالتيمور-واشنطن هبطت بسلام، لكن عجلة الطائرة الأمامية انزلقت أثناء السير على مدرج المطار، ولم تقع إصابات وتم نقل 111 راكبا وطاقم الطائرة بالحافلة الى مبنى المطار.

المصدر: أ.ب.