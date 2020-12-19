 
مباشر

بالفيديو.. انزلاق طائرة على المدرج بعد هبوطها في مطار بالتيمور-واشنطن

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pe7f

تسببت الظروف المناخية بعد عاصفة شتوية بانزلاق طائرة تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز" عن المدرج صباح الخميس 17 ديسمبر في مطار بالتيمور-واشنطن الأمريكي الدولي.

قال متحدث باسم شركة "سبيريت إيرلاينز"، إن رحلة من لاس فيغاس إلى  مطار بالتيمور-واشنطن هبطت بسلام، لكن عجلة الطائرة الأمامية انزلقت أثناء السير على مدرج المطار، ولم تقع إصابات وتم نقل 111 راكبا وطاقم الطائرة بالحافلة الى مبنى المطار.

المصدر: أ.ب.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا