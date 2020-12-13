مناهضون لترامب مدججون بالسلاح يتواجهون مع مؤيدين له

تواجه أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسلحين مناهضين له في شوارع مدينة أتلانتا الأمريكية يوم السبت.

وشوهدت الجماعات المسلحة وهي تقترب من مبنى الكابيتول بولاية جورجيا، في حين تدخلت الشرطة لفصلهم.

وتظاهر آلاف الأمريكيين يوم السبت في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بنتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الدعوى المقدمة من قبل محامي ترامب في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

المصدر:رابتلي