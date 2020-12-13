شاهد.. رجل يطرد لصا أطلق النار في إحدى ورشات إصلاح الأحذية في سان بطرسبورغ

طرد عامل في إصلاح الأحذية لصا، أطلق النار في ورشته بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وحسب وسائل الإعلام، فإن صديق العامل وصل إلى الورشة وطالبه بالمال وكان مزودا بالسلاح، وأطلق عدة أعيرة نارية على الكاميرا المثبتة في الورشة وأصاب صاحبها بجروح طفيفة.

وعلى الرغم من ذلك تمكن العامل من طرد مطلق النار الذي اعتقلته الشرطة فيما بعد. ورفض موظف الورشة دخول المستشفى فيما فتحت الشرطة قضية جنائية في هذا الحادث.

المصدر: رابتلي