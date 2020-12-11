أهالي الجولان يتظاهرون ضد مخطط إسرائيلي لنصب مراوح ضخمة لتوليد الكهرباء

تظاهر المئات من أهالي الجولان السوري المحتل يوم الأربعاء ضد مخطط السلطات الإسرائيلية بناء مراوح هوائية عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية على أراض زراعية تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.

وتُظهر لقطات مصورة المتظاهرين منتشرين في الأراضي الزراعية المقرر إقامة المراوح عليها، فيما شوهد انتشار عناصر امن إسرائيليين في المنطقة لمواجهة المتظاهرين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بإصابة أكثر من عشرين متظاهرا أثناء تجمعهم بين قريتي مجدل شمس ومسعدة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع الذي أطلقته عليهم قوات الأمن الإسرائيلية.

المصدر: رابتلي