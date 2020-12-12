شركة "كاماز" الروسية تكشف الستار عن أولى سياراتها الكهربائية

أزاحت شركة "كاماز" الروسية الستار عن أولى سياراتها الكهربائية الذكية "كاما-1" يوم الخميس خلال المعرض الوطني السنوي السابع Vuzpromexpo.

ويصل طول السيارة الكهربائية إلى 3.4 متر، وعرضها 1.7 متر، وارتفاعها 1.6 متر، وهي مزودة ببطارية ليثيوم أيون تسمح لها بالتحرك بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة، والسفر حتى 250 كيلومترا دون إعادة الشحن.

ويمكن للسيارة الجديدة أن تبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.7 ثانية.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر السيارة الكهربائية حوالي مليون روبل (13000 دولار أمريكي تقريبا)

المصدر: رابتلي