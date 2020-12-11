رئيسا كينيا وإثيوبيا يفتتحان "دبي جديدة" في إفريقيا
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افتتح زعيما كينيا وإثيوبيا يوم الأربعاء نقطة حدودية جديدة في بلدة مويالي، وهي بلدة حدودية.
وووصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هذا الحدث بـ"مرحلة رئيسية" للبلدين من شأنه أن يساعد في توحيد شرق إفريقيا "كعائلة واحدة".
من جانبه قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إنه على سكان مويالي لعب "دورا محوريا" في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضاف الرئيس الكيني: "نريد أن نرى مويالي تصبح دبي هذه المنطقة بأسرها".
المصدر: أسوشيتد برس + سبوتنيك