محتجون يضرمون النار في مكاتب أحزاب بالسليمانية

خرج متظاهرون إلى شوارع مدينة السليمانية العراقية يوم الأربعاء احتجاجا على الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد.

وأضرم حشود من المحتجين النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير "كوران" في بلدة جمجمال.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، مقتل 8 وإصابة 54 في احتجاجات محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز