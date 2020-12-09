رصد "شلال من الغيوم" في جبال مدينة نوفوروسيسك الروسية
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سجل مواطنو مدينة نوفوروسيسك الروسية ظاهرة طبيعية نادرة في الجبال وهي تتدفق بالسحب الكثيفة حيث تهبط من المنحدرات إلى خليج تسيميسكايا وتتبدد تدريجيا وكأنها شلال من الغيوم.
تم التقاط هذه الظاهرة على ارتفاع 540 مترا فوق سطح البحر.
وحسب خبراء الأرصاد الجوية فإن هذه الظاهرة تحدث بسبب الحركة الشديدة للتيارات الهوائية وارتفاع رطوبة الهواء التي تشكل بخار الماء في فصل الشتاء، ويمكن ملاحظة السحب تحوم فوق الجبال، ولكن مثل هذا الشكل غير العادي نادر.
المصدر: روسييسكايا غازيتا + رابتلي