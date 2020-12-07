السعودية.. وفاة مقيم سوداني بعد سقوط شاحنة محملة بالرمل في نفق بالرياض "فيديو"

صرح المتحدث باسم مرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثا مروريا من صباح الاثنين، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز بالعاصمة السعودية.

وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها وهو مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر.

المصدر: عكاظ