إجلاء سكان مدينة أسترالية جراء حرائق الغابات

دعت السلطات في ولاية كوينزلاند الأسترالية سكان بلدة صغيرة في جزيرة فريزر على مغادرتها فور اقتراب حرائق الغابات منها.

وطلبت مصالح الحماية المدنية المحلية من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، "المغادرة على الفور"، لأنها "الخيار الأكثر أمانا حيث ستكون القيادة شديدة الخطورة عما قريب" مشددة بالقول "يجب على أي شخص بالقرب من بلدة هابي فالي (Happy Valley) مغادرة المنطقة".

وتشهد أستراليا هذا العام صيفا حارا للغاية، إذ وصفه رئيس الوزراء سكوت موريسون بـ "الصيف الأسود" بسبب حرائق الغابات الطويلة والشديدة بشكل غير عادي، أدت إلى حرق ما يقرب من 12 مليون هكتار من الغابات ومصرع 33 شخصًا ونحو مليار حيوان.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز