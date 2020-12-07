فيديو ساخر عن ظهور هيكل معدني غامض رابع في روسيا

نشر موظفو المركز العلمي والتعليمي "TulaTECH" فيديو يسخر من اكتشاف هيكل معدني غامض في محمية كوندوكي بمقاطعة تولا الروسية مثلما تم اكتشاف في وقت سابق في الولايات المتحدة ورومانيا

وأوضح مؤلفو الفيديو أن الهيكل الغامض في تولا "ليس رسالة من قبل عقل غريب، بل هو "مقلب فولاذي" اخترعته شركة "TulaTECH" للأبحاث التعليمية داخل البلاد وتم نشر هذا الفيديو للأهداف الترويجية.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل الإعلام العالمية ظهور هياكل معدنية غامضة في صحراء يوتا في الولايات المتحدة ورومانيا ومن ثم في كاليفورنيا. وهذه الهياكل عبارة عن مسلات ثلاثية الجوانب مصنوعة من الفولاذ وتختفي بشكل غامض بعد مرور بعض الوقت، فيما لم تنشر معلومات رسمية عنها حتى الآن.

المصدر: نوفوستي