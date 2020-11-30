منظومات "غراد" و"أوراغان" الروسية تستهدف مواقع العدو في طاجيكستان

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من المرحلة الرئيسية للتمرين العسكري المشترك لوحدات الجيش الروسي والقوات المسلحة لطاجيكستان والتي جرت 26 نوفمبر في ساحة تدريب "حرب ميدان" بطاجيكستان.

وبحسب سيناريو التدريب، دمرت القوات المشتركة تشكيلًا مسلحًا غير شرعي قوامه نحو ألف مقاتل. وتم استهداف العدو من منظومات"غراد"، و"أوراغان" كما استخدمت بطارية الهاوتزر ذخيرة عالية الدقة من طراز "كراسنوبول".

المصدر: وزارة الدفاع