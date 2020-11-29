شاهد.. طائرة نقل عسكرية أمريكية قابلة للطي تهبط لأول مرة على متن حاملة طائرات

نشرت البحرية الأمريكية شريط فيديو يظهر طائرة نقل عسكرية قابلة للطي من طراز "أس أم في -22بي" أوسبري وهي تهبط لأول مرة على متن حاملة الطائرات "يو أس أس كارل فينسون" في المحيط الهادئ.

وتعمل طائرات من طراز "في-22 أوسبري" بتقنية المروحية القابلة لتغيير الاتجاه وهي تجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل طائرات الهليكوبتر وفي نفس الوقت تتميز بسرعة التحليق العالية التي تميز الطائرات ثابتة الجناح.

المصدر: وكالات