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شاهد.. طائرة نقل عسكرية أمريكية قابلة للطي تهبط لأول مرة على متن حاملة طائرات

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نشرت البحرية الأمريكية شريط فيديو يظهر طائرة نقل عسكرية قابلة للطي من طراز "أس أم في -22بي" أوسبري وهي تهبط لأول مرة على متن حاملة الطائرات "يو أس أس كارل فينسون" في المحيط الهادئ.

وتعمل طائرات من طراز "في-22 أوسبري"  بتقنية المروحية القابلة لتغيير الاتجاه وهي تجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل طائرات الهليكوبتر وفي نفس الوقت تتميز بسرعة التحليق العالية التي تميز الطائرات ثابتة الجناح.

المصدر: وكالات

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