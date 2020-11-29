روسيا.. طوابير طويلة من السيارات أمام عبارة للنقل من جزيرة إلى البر الرئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p959
اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام عابرة للوصول إلى البر الرئيسي قادمة من جزيرة روسكي في أقصى شرق روسيا.
وتسببت العاصفة الجليدية التي ضربت مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا الأسبوع الماضي بتغطية "الجسر الذهبي" الذي يربط بين المدينة وجزيرة روسكي بطبقة من الجليد مما أدى إلى انقطاع حركة المرور.
ونظمت السلطات المحلية ربطا بحريا بين جزيرة روسكي والبر الرئيسي بواسطة عبارة تستوعب حوالي 20 سيارة وتبحر كل ساعتين.
المصدر: رابتلي