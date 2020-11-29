روسيا.. طوابير طويلة من السيارات أمام عبارة للنقل من جزيرة إلى البر الرئيسي

اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام عابرة للوصول إلى البر الرئيسي قادمة من جزيرة روسكي في أقصى شرق روسيا.

وتسببت العاصفة الجليدية التي ضربت مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا الأسبوع الماضي بتغطية "الجسر الذهبي" الذي يربط بين المدينة وجزيرة روسكي بطبقة من الجليد مما أدى إلى انقطاع حركة المرور.

ونظمت السلطات المحلية ربطا بحريا بين جزيرة روسكي والبر الرئيسي بواسطة عبارة تستوعب حوالي 20 سيارة وتبحر كل ساعتين.

المصدر: رابتلي