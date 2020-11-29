البابا فرنسيس يعين أول كاردينال من أصول إفريقية

عين بابا الفاتيكان فرنسيس 13 كاردينالا جديدا من جميع قارات العالم، أحدهم من أصول أمريكية إفريقية أثناء مراسم خاصة أقيمت في كاتدرائية القديس بطرس يوم السبت.

وتم تقليد ويلتون غريغوري منصبه في المراسم، حيث ارتدى المشاركون أقنعة الوجه وظهر البعض عبر رابط الفيديو.

والكرادلة ذوو الرداء الأحمر، هم أكبر رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، بعد البابا نفسه، ومن أهم مهامهم انتخاب البابا، رئيس الكنيسة، الذي يتم اختياره من بينهم في اجتماع سري، يعرف باسم المجمع المغلق.

المصدر: وكالات