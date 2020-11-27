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بحركة بطولية.. مواطن سعودي ينقذ محطة وقود من كارثة

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بحركة بطولية.. مواطن سعودي ينقذ محطة وقود من كارثة
RT
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بحركة تشبه تلك التي ينفذها الأبطال في أفلام الأكشين، تمكن مواطن سعودي صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ محطة وقود بمحافظة محايل من كارثة بعد اشتعال النيران بمركبة كانت تقف وسط المحطة.

وقال شامي بن محمد عسيري، إنه تفاجأ أثناء مروره وأسرته عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بمركبة تحترق وسط محطة وقود في محافظة محايل.

وأضاف أن قام بإنزال أبنائه وزوجته خلف المحطة ومن ثم القيام بوضع مركبته في وضع الدفع الرباعي ودفع المركبة من الخلف إلى مكان بعيد عن المضخات، مخاطرا بنفسه ومركبته التي كانت تسير فوق النيران أثناء دفع المركبة المنكوبة، حسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اتصل بالمواطن السعودي وشكره على ما قام به من عمل بطولي حمى الأرواح والممتلكات واعدا إياه بتكريم يليق به.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

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