طهران تفرج عن أكاديمية أسترالية - بريطانية في تبادل للأسرى

أطلق سراح الأكاديمية الأسترالية - البريطانية كايلي مور غيلبرت من السجن، في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، وذلك ضمن عملية تبادل للأسرى مع ثلاثة مواطنين إيرانيين.

وتم الإفراج عن مور غيلبرت بعد أن أمضىت 804 أيام في السجن، عقب الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الأسترالية. وشوهدت مور غيلبرت ترتدي كمامة ووشاحا قبل التوجه إلى السيارة. ورُصد المواطنون الإيرانيون الثلاثة في الصالة حيث كان في استقبالهم نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وألقي القبض على مور غيلبرت في سبتمبر عام 2018 في مطار طهران حيث كانت تحضر مؤتمرا، وأدينت بتهمة التجسس في محاكمة سرية وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

المصدر: رابتلي