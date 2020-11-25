طفل صيني يسقط من الطابق الـ13 وينجو بأعجوبة
نجا طفل عمره عامان من الموت بأعجوبة بعد أن سقط من الطابق الثالث عشر، واستقر فوق قفص حديدي يعود لجاره، حيث تم الإمساك به لحين وصول رجال الدفاع المدني، بمدينة هيفاي شرقي الصين.
Neighbors and firefighters rescued a 2-year-old boy in Hefei City, China as he was falling off the 13th floor of a building https://t.co/qKGjvlGravpic.twitter.com/rCZAhiG2tR— CBS News (@CBSNews) November 24, 2020
وكان الطفل وحيدا في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، الأحد، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 مترا، وفقا لرجال الإطفاء.
إلا أنه سقط فوق قفص حديدي أنشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة، وعقب سقوط الطفل نجح الجار في الإمساك بذراعيه لكي لا يكمل السقوط، فيما اتصلت زوجته بالشرطة.
وفي غضون دقائق وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في إنقاذ الصغير بعد قطع ألواح الحديد.
المصدر: "CBS News"