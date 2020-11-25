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طفل صيني يسقط من الطابق الـ13 وينجو بأعجوبة

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طفل صيني يسقط من الطابق الـ13 وينجو بأعجوبة
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نجا طفل عمره عامان من الموت بأعجوبة بعد أن سقط من الطابق الثالث ‏عشر، واستقر فوق قفص حديدي يعود لجاره، حيث تم الإمساك به لحين ‏وصول رجال الدفاع المدني، بمدينة هيفاي شرقي ‏الصين.

وكان الطفل وحيدا في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي ‏الصين، الأحد، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من ‏‏40 مترا، وفقا لرجال الإطفاء.‏

إلا أنه سقط فوق قفص حديدي أنشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج ‏شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة، وعقب سقوط الطفل نجح الجار في الإمساك بذراعيه لكي لا يكمل ‏السقوط، فيما اتصلت زوجته بالشرطة.‏

وفي غضون دقائق وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في إنقاذ ‏الصغير بعد قطع ألواح الحديد.‏

المصدر: "CBS News"

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