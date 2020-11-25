طفل صيني يسقط من الطابق الـ13 وينجو بأعجوبة

نجا طفل عمره عامان من الموت بأعجوبة بعد أن سقط من الطابق الثالث ‏عشر، واستقر فوق قفص حديدي يعود لجاره، حيث تم الإمساك به لحين ‏وصول رجال الدفاع المدني، بمدينة هيفاي شرقي ‏الصين.

Neighbors and firefighters rescued a 2-year-old boy in Hefei City, China as he was falling off the 13th floor of a building https://t.co/qKGjvlGravpic.twitter.com/rCZAhiG2tR — CBS News (@CBSNews) November 24, 2020

وكان الطفل وحيدا في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي ‏الصين، الأحد، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من ‏‏40 مترا، وفقا لرجال الإطفاء.‏

إلا أنه سقط فوق قفص حديدي أنشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج ‏شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة، وعقب سقوط الطفل نجح الجار في الإمساك بذراعيه لكي لا يكمل ‏السقوط، فيما اتصلت زوجته بالشرطة.‏

وفي غضون دقائق وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في إنقاذ ‏الصغير بعد قطع ألواح الحديد.‏

المصدر: "CBS News"