العسكريون الروس يباشرون عملية إزالة الألغام في قره باغ

بدأ خبراء المتفجرات الروس بإزالة الألغام في منطقة قره باغ، بحسب اللقطات التي صورت يوم الاثنين قرب منطقة ستيبانكيرت.

وشوهد خبراء الألغام وهم يكتشفون قنابل وذخيرة قرب ستيبانكيرت (خانكندي) بمساعدة أجهزة الكشف عن المعادن والكلاب.

وأفاد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بأن نحو 100 أخصائي ألغام و 13 جهازا جرى نقلهم إلى قره باغ لتنفيذ مهام إزالة الألغام، بما في ذلك الآلية روبوت "أوران-6" متعددة الوظائف.

المصدر: رابتلي