الدفاع الروسية تنشر فيديو اعتراض قواتها مدمرة أمريكية في خليج بطرس الأكبر

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر عملية اعتراض المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من قبل السفينة الروسية المضادة للغواصات "الأدميرال فينوغرادوف"، اليوم الثلاثاء.

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وأوردت الوزارة سابقا الثلاثاء أن المدمرة الأمريكية الموجودة في بحر اليابان منذ عدة أيام، "متجاوزة خط الحدود البحرية بمسافة كيلومترين".

وبعد تحذير "الأدميرال فينوغرادوف" بإمكانية لجوئها لمناورة الاصطدام وتغيير مسارها، عادت المدمرة الأمريكية المتسللة إلى المياه المحايدة.

وكالات روسية