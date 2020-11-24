إثيوبيون يفرون من الحرب عبر نهر إلى السودان

يواصل الإثيوبيون البحث عن ملاذ من الحرب في إقليم تيغراي عن طريق عبور نهر تيكيزي إلى السودان، بعد إمهال رئيس الوزراء الإثيوبي قوات الإقليم 72 ساعة للاستسلام قبل شن هجوم عسكري.

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الاثنين بأن أكثر من 40 ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان منذ 10 نوفمبر هرباً من هجوم القوات الحكومية على منطقة تيغراي الانفصالية.

وحتى الأحد، عبر 40277 لاجئاً إثيوبياً الحدود، 45 في المائة منهم أطفال دون سن 17 عاماً و51 في المائة بالغون (حتى 59 عاماً) و4 في المائة مسنون. وقالت المفوضية في تقرير إن 53 في المائة من الوافدين رجال و43 في المائة نساء.

المصدر: وكالات